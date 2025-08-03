دعوة برلمانية عربية–لاتينية لوقف فوري لحرب التجويع ضد الفلسطينيين

القاهرة في 3 أغسطس/ وام/ دعا البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية التي ينفذها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ورولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو)، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد الجانبان تطابق المواقف بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك التوافق الشعبي العربي – اللاتيني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الجانبان على ضرورة تحويل التغيرات الإيجابية الملحوظة في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية تُغيّر الواقع المأساوي في قطاع غزة، مؤكدين وجود قواسم مشتركة عديدة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشكل قاعدة متينة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأكدا حرصهما المشترك على تطوير التعاون المؤسسي بين البرلمانين، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العلاقات العربية–اللاتينية على المستوى البرلماني.

ووقع الطرفان اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية، ودعم مشروعات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.

ورحب الجانبان بانضمام البرلمان العربي إلى التحالف البرلماني العالمي لمواجهة تغير المناخ، الذي أسسه برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يونيو 2025 بمقره في بنما، بهدف تعزيز وتسريع مساهمة البرلمانات في حماية البيئة، وتحقيق العدالة المناخية الدولية، ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة في دول الجنوب.

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