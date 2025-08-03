كهرباء الشارقة تنفذ مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد

الشارقة في 3 أغسطس/وام/ تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمدينة الذيد والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 46% ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الأول من عام 2026 وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة أن المرحلة الأولى تشمل تمديد خط الغاز الطبيعي لمنطقتي حي جبل عمر وحي تل الزعفران بطول يبلغ 83 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون درهم مشيراً إلى أن المشروع سيخدم نحو 989 من سكان المنطقة.

وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المجتمع.