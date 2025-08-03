"دبي للثقافة" تفتح باب المشاركة في برنامج "حركات سكة"

دبي في 3 أغسطس/وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" فتح باب المشاركة في برنامج "حركات سكة"، أحد البرامج التدريبية المتخصصة ضمن منصة “سكة” الذي يستهدف تطوير مهارات المبدعين في فنون التحريك القصير (ستوب موشن) ورواية القصص البصرية.

يأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة لدعم المواهب الناشئة وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي وتنطلق فعالياته في "بيت رقم 436" بحي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 26 سبتمبر المقبل ويقدمه الفنان والمخرج بوبكر بوخري، المعروف بأسلوبه التجريبي الذي يدمج بين الحكايات الشعبية وفن التحريك اليدوي.

يستهدف البرنامج المواطنين والمقيمين من عمر 18 عاما فما فوق، من الطلبة والفنانين وصنّاع الأفلام والمصممين والكتّاب، دون الحاجة إلى خبرة سابقة في المجال ويتضمن تدريبا عمليا شاملا باللغتين العربية والإنجليزية، يغطي جميع مراحل إنتاج التحريك من الفكرة وحتى التوزيع، بما في ذلك تصميم الشخصيات، وإعداد الستوري بورد، والتصوير، والمونتاج، وتسجيل الصوتيات والمؤثرات ويُختتم بعرض جماهيري للأعمال المشاركة ضمن مهرجان سكة للفنون والتصميم.

ودعت "دبي للثقافة" الراغبين في الانضمام إلى تقديم طلباتهم مرفقة بإجابات قصيرة توضح دوافعهم للمشاركة، عبر الرابط المخصص، في موعد أقصاه 8 أغسطس الجاري، مع إمكانية إرفاق السيرة الذاتية أو نماذج من الأعمال السابقة إن وجدت.