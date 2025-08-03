طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحياناً نهاراً

أبوظبي في 3 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والجزر الأول عند 05:31 ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:30 والمد الثاني عند الساعة 15:46

والجزر الأول عند الساعة 12:09والجزر الثاني عند الساعة 00:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 45 32 75 15

دبي 43 33 65 25

الشارقة 43 32 60 25

عجمان 43 32 60 29

أم القيوين 40 32 70 40

رأس الخيمة 41 31 60 30

الفجيرة 34 30 80 55

العـين 45 32 45 15

ليوا 48 31 65 15

الرويس 43 30 90 45

السلع 41 29 90 50

دلـمـا 41 33 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 34 32 80 55

أبو موسى 34 32 85 55



