العين .. اختتام بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025

العين في 3 من أغسطس/ وام / أسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025، التي انطلقت في مركز أدنيك بمنطقة العين على مدار ثلاثة أيام من النزالات الحماسية والمنافسة القوية، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة متميزة لأكثر من 1,000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية “IVSM” وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين كل من الشيخ طارق بن فيصل القاسمي؛ وسعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة النزالات النهائية لفئة المحترفين، حيث تألق نخبة من أبطال رياضة الجرابلينج من المنطقة والعالم، وقدموا عروضاً قوية ، ليتم في ختام اليوم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز النقدية والنقاط التصنيفية التي تمنحها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث، نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول، تلتها أكاديمية أدما في الوصافة، وأكاديمية M.O.D في المركز الثالث.

وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية إن هذه البطولة ترسخ مكانة أبوظبي ومنطقة العين كوجهة عالمية للبطولات الرياضية عالمية المستوى، وتوسيع نطاق الاهتمام برياضة الجرابلينج بين مختلف الفئات العمرية ونتطلع في النسخ القادمة إلى تطوير الحدث بشكل أكبر، سواء من حيث حجم المشاركة أو جودة التنظيم، ليبقى دائماً عند مستوى تطلعات الرياضيين والجمهور على حد سواء.

من جانبها قالت كارولين فينهايس لاعبة أكاديمية بيراميد جرابلينج أسوسييشن الفائزة بذهبية فئة المحترفين فوق 18 عاماً وزن 55 كجم " من الرائع أن يكون هناك بطولة مخصصة للجرابلينج والتجربة هنا كانت مميزة في كل شيء، سواء من ناحية التنظيم أو أعداد اللاعبين المشاركين وحتى المعاملة الرائعة التي حظينا بها وأتطلع للعودة والمشاركة مجدداً.

وأعرب بويا رحماني، لاعب أكاديمية تيم نوغيرا الفائز بذهبية المحترفين فوق 18 عاماً وزن 125 كجم عن سعادته بتحقيق الذهبية في النسخة الأولى من هذه البطولة عالمية المستوى، والأولى من نوعها في العالم وأعتزم المشاركة في نسخة العام المقبل، ولن أفوت هذه التجربة الرائعة هنا وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير والتنظيم المميز.

وشهدت البطولة على مدار ثلاثة أيام مشاركة لافتة من فئات المحترفين والهواة والناشئين، وسجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً، لترسخ مكانتها بصفتها الفعالية الرياضية المتخصصة في رياضة الجرابلينج على مستوى المنطقة والعالم.