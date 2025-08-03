اتحاد كأس الخليج يبدأ زياراته الميدانية إلى أندية النسخة الثانية لدوري الأبطال

الدوحة في 3 أغسطس/ وام / زار وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مدينة زاخو العراقية، للاطلاع على تجهيزات نادي زاخو، ممثل العراق في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026، والمقررة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2025، إلى 14 أبريل 2026، بمشاركة 8 أندية.

وتقام البطولة ويمثل فيها نادي العين، تحت مظلة الاتحاد الخليجي، مع 7 أندية أخرى تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء، وهي سترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي، والنهضة العماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

ويترأس الوفد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد، حيث شدد على أهمية هذه الزيارة في متابعة التجهيزات الفنية والتنظيمية التي يقوم بها النادي، لضمان الجاهزية الكاملة لمواكبة متطلبات المشاركة في البطولة الخليجية.

وتتضمن الزيارة المقررة لمدة يومين، جولات ميدانية داخل مرافق النادي وملعب زاخو الدولي، وعقد اجتماعات مع إدارة النادي والجهات المختصة، لمناقشة الاستعدادات التنظيمية، وتقييم جاهزية البنية التحتية، وتنظيم المباريات والاستضافة.

وأكد الرميحي أن مشاركة الأندية العراقية، من العوامل الجوهرية لنجاح البطولة، لما تمثله من قيمة فنية وجماهيرية مضافة، مشيراً إلى أن البطولة تشهد تطوراً متسارعاً منذ انطلاقتها، في ظل التزام الأندية المشاركة بأعلى المعايير الاحترافية.