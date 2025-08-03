ثوران بركان كراشينينيكوف في روسيا لأول مرة منذ 600 عام

موسكو في 3 أغسطس/ وام / قالت وكالة الإعلام الروسية وعلماء اليوم إن بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا ثار لأول مرة منذ 600 عام وذلك بعد أيام من زلزال هائل بقوة 8ر8 درجة على مقياس ريختر.

وأطلق بركان كراشينينيكوف الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات في السماء، وفقا لموظفي محمية كرونوتسكي، حيث يقع البركان.

وقالت وزارة الطوارئ في كامشاتكا إن عمود الرماد ينتشر شرقا من البركان نحو المحيط الهادئ مشيرة إلى أنه لا توجد مناطق مأهولة بالسكان على مسار الرماد، ولم يتم تسجيل سقوط رماد في المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضحت أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامشاتكا لوكالة ريا نوفوسي للأنباء إن هذا هو أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف خلال 600 عام.

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