برعاية حمدان بن زايد .. "معرض أبوظبي للصيد والفروسية" ينطلق 30 أغسطس

أبوظبي في 4 أغسطس/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 30 أغسطس الجاري وتستمر حتى 7 سبتمبر 2025، وأعلنت مجموعة أدنيك عن مواصلة تحضيراتها لتنظيم النسخة الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض في مركز أدنيك بأبوظبي.

ويعد المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، منصة رائدة مخصصة للاحتفاء بالتراث العريق لدولة الإمارات وعاداتها الراسخة في الصيد والفروسية، إذ يُعد الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجسد تاريخًا يمتد لأكثر من عقدين من التراث الثقافي والتقاليد الأصيلة.

وبعد النجاح الكبير لنسخة 2024 التي سجلت حضور ما يزيد عن 350 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 1700 شركة وعلامة تجارية، من المنتظر أن تشهد نسخة المعرض المقبلة نمواً قياسياً في جميع مؤشرات الأداء.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أصبح المنصة الأبرز في الدولة للاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، يُعزز هذا الحدث المُهم من شأن تقاليدنا العريقة ويضمن غرسها في نفوس الأجيال القادمة، وستؤكد نسخة العام 2025 صدارة أبوظبي ومكانتها المميزة في ميادين الصيد والفروسية والصقارة، لتكون نقطة التقاء بين إرث الماضي وتطلّعات المستقبل.

وعبر عن بالغ امتنانه وتقديره لقيادة الدولة الرشيدة على الدعم الكبير لمشاريع وجهود صون الصقارة والتراث الإماراتي، وتعزيز التعاون الثقافي بين كافة الشعوب، مؤكدا أن هذا النهج يجسد الإرث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيّب الله ثراه " في نفوس أبناء الإمارات، من حُبّ لهذا التراث العريق والاعتزاز به.

من جانبه، قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن المجموعة تواصل استعداداتها وتحضيراتها لإطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وذلك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وكافة الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الدورة المقبلة للمعرض ستضم العديد من الفعاليات الجديدة التي ستقام للمرة الأولى ومن أبرزها، مزادات الصقور التي ستقام على عدة مراحل قبل وأثناء المعرض، حيث سيتم عقد المزاد الأول للصقور يومي 16 و17 أغسطس الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وأوضح أن فرق العمل في المجموعة نفذت جولات ترويجية للمعرض خلال الأشهر الماضية عبر المشاركة في عدد كبير من الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة في القطاع، وذلك لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة في القطاع، وللتأكيد على المكانة المتميزة التي وصل إليها المعرض عالمياً.

وأكد الظاهري على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في دعم الصناعات الوطنية في هذه القطاعات الحيوية، إضافة لمساهماته في دعم قطاع الحرف اليدوية الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعرض يعد منصة حيوية لعقد الشراكات، وبحث فرص التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية والمعدات في قطاعات الصيد والفروسية.