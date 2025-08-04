دراجا "الإمارات للدراجات" يفوزان بالمركزين الأول والثاني في “ سباق جيتكسو”

مدريد في 4 أغسطس/ وام/ حصد دراجا فريق "الإمارات - إكس آر جي" للدراجات الهوائية، النجم المكسيكي إسحاق ديل تورو المركز الأول، وزميله خوان أيوسو المركز الثاني، في "سباق جيتكسو"، بإقليم الباسك في إسبانيا.

وخطف ديل تورو،" 21 عاماً" الأضواء أمس بهجوم فردي مميز امتد نحو 16.5 كيلومتراً، بدأه من منحدرات ألتو دي بايك (2 كم بنسبة انحدار 9.6%)، ليحافظ على تقدمه رغم المطاردة الشرسة من النخبة حتى النهاية، مسجلاً فوزه الثامن هذا الموسم، ورافعاً رصيد فريق الإمارات إلى 69 انتصاراً خلال موسم استثنائي للفريق.

كما قدم خوان أيوسو أداءً قوياً، حيث انطلق بسرعة كبيرة من قمة التلة، ونجح في اللحاق بالمجموعة المطاردة المؤلفة من أليكس أرانبورو (كوفيديس)، وهيكتور ألفاريز، وتومس سكويينش (ليدل-تريك)، ومع اقتراب خط النهاية، تمكن أيوسو من حسم المركز الثاني لصالحه عبر انطلاقة قوية، مضيفًا انتصاراً تكتيكياً لفريق الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد فقط من تألق الفريق ذاته في سباق “كلاسيكا سان سيباستيان”، حيث حقق يان كريستين المركز الثاني، بينما أنهى ديل تورو السباق في المركز الخامس.

ومنذ بداية سباق جيتكسو، تحكم "فريق الإمارات - إكس آر جي" في إيقاع المنافسة، بفضل العمل الجماعي من ماركوس فريري، ودومين نوفاك، وجاي فاين، حيث حافظوا على تقلص الفارق مع المجموعة الأمامية، وأعادوا السيطرة إلى المجموعة الرئيسية في التلال الحاسمة، ما سمح لديل تورو بالتقدم الحاسم في اللحظة المثالية.

نتائج سباق جيتسكو دي سيركتو 2025:

1 - إسحاق ديل تورو (فريق الإمارات - إكس آر جي" ) — 3:59:10 ساعة.

2 - خوان أيوسو (فريق الإمارات - إكس آر جي") — +10 ثوانٍ.

3 - أليكس أرانبورو (كوفيديس) — التوقيت نفسه.