سهيل بن بطي : فضية "مونديال الجولف" نقلة نوعية لرياضة الإمارات المدرسية

دبي في 4 أغسطس/ وام/ أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن إنجاز اللاعبة الإماراتية آسيا سليم المتوجة بفضية بطولة العالم المدرسية للجولف 2025، في العاصمة المغربية الرباط مؤخراً، بمشاركة 16 دولة، يعد نقلة نوعية لرياضة الإمارات المدرسية.

وقال، في تصريح اليوم بهذه المناسبة، إن الإنجاز الجديد الذي حققته رياضة الإمارات المدرسية في مشاركتها الأولى من نوعها تحت مظلة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف، يجسد رؤية دولة الإمارات، في تمكين الكفاءات الوطنية والأبطال، عبر استثمار طاقات المدارس، لأنها الرافد والممول الرئيسي لرياضة الإمارات بالمواهب على مستوى كل الألعاب الفردية والجماعية.

وأظهرت آسيا أداء مميزاً في فئة الفتيات تحت 18 سنة، وحققت المركز الثاني، بعد اللاعبة المغربية صوفيا شريف صاحبة المركز الأول، ومتقدمة على منافسات من دول عدة، وجاءت الإمارات الرابعة في الترتيب العام برصيد ميداليتين فضيتين بين 16 دولة، وهو مركز متقدم يحسب للدولة في مشاركتها الأولى ببطولة العالم المدرسية.

وأوضح سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن تتويج البطلة الإماراتية في فئتها السنية يبرهن على تميز وقدرة المواهب الوطنية على تحقيق الإنجازات للدولة، وترجمة لتضافر جهود لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، منوها بدور اتحاد الإمارات للجولف.

وأكد أن الإنجاز يعزز مسيرة الإمارات في مجال تطوير الرياضة المدرسية، من خلال ربطها بمسارات احترافية واعدة، كما يبرهن على جدوى ونجاح الخطط والبرامج الوطنية المبنية على التكامل بين التعليم والرياضة من أجل إعداد أبطال المستقبل وتمكينهم من المنافسة عالميا.