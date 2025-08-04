استثمارات "كهرباء دبي" في مشاريع نقل الطاقة تتخطى 7.6 مليار درهم

دبي في 4 أغسطس /وام/ أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن قيمة مشاريع شبكة نقل الكهرباء التي تنفذها الهيئة تزيد عن 7.6 مليار درهم، مشيراً إلى تدشين أربع محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 450 ميجافولت أمبير خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة بلغت 725 مليون درهم ، فيما تضمنت هذه المشاريع تمديد كابلات نقل بطول 228 كيلومتراً.

وأوضح معاليه، في بيان صحفي اليوم، أن الهيئة تعمل على تنفيذ 49 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطتين جهد 400 كيلوفولت.

ودعت الهيئة حاليا المقاولين الرئيسين إلى تقديم عروض أسعار لتنفيذ عدد 11 محطة نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت.

وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 57 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 160 كيلومتراً.

وأوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة تغطي عدة مناطق، منها محطتان في منطقة اليلايس الخامسة لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى حتا، وورسان الرابعة، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 391 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2025، منها 27 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و364 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، كما تطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 4.5 ملايين ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أرست مشاريع لإنشاء 10 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الثانية، الخليج التجاري، واحة دبي للسيليكون، مدينة المطار، ند الشبا الأولى، ووادي الصفا الخامسة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار درهم.

كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 60.6 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 288 مليون درهم.

