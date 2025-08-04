"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي تفعل مركز التنسيق والمتابعة بالعين

أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة لأي حدث طارئ، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المختلفة.

ويأتي تفعيل مركز العين في إطار إستراتيجية المركز التوسعية، والتي تهدف إلى توسيع الانتشار الجغرافي لمنظومة التنسيق الميداني وتوفير بنية داعمة لمركز العمليات الرئيسي في أبوظبي، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية القرار لمختلف الحالات الطارئة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين يعتبر خطوة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الجاهزية للأزمات في الإمارة، ويمثل ترجمة حقيقية لرؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة ومتطورة وفعالة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأضاف " نعمل وفق نهج استباقي وشراكة متكاملة مع مختلف الجهات لضمان أعلى درجات التنسيق الميداني والجاهزية لكافة السيناريوهات المحتملة"، مشيرا إلى أن مركز التنسيق والمتابعة في العين يعد جزءا من خطة أوسع تهدف إلى ترسيخ مفاهيم المرونة المؤسسية والاستجابة السريعة.

وأكد سعادته أن تفعيل هذا المركز من شأنه تعزيز القدرات الميدانية في منطقة العين ويُسهم في ضمان الجاهزية فيها على مدار الساعة لأي حدث طارئ.

يذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يضطلع بدورٍ محوري في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية، كما يعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.