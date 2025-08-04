اختتام فعاليات مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل 2025"

عجمان في 4 أغسطس/ وام / اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل"،الذي نظمته دائرة التنمية السياحية في الإمارة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة في الفترة من 30 يوليو حتى 3 أغسطس.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة خليجية وعربية واسعة في مقدّمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن ومصر، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، ما يرسخ مكانة المهرجان كمنصة إقليمية رائدة للاحتفاء بالإنتاج الزراعي والتراثي وتعزيز التواصل الثقافي بين شعوب الدول العربية.

وتخللت فعاليات هذا العام أنشطة متنوعة، منها العروض الفنية والترفيهية والمسابقات المجتمعية العديدة، التي استهدفت مختلف الفئات والشرائح العمرية، فضلًا عن الجلسات التعليمية حول أساليب زراعة النخيل وتربية النحل والورش التدريبية حول الأعمال الحرفية المحلية، بالإضافة الى ركن للأطفال شمل فعاليات فنية ومسابقات وأنشطة تثقيفية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يثبت بما حققه اليوم من نجاح لافت وبوصوله إلى عامه العاشر، أهميته كمنصة ثقافية تسهم في تخليد الموروث التراثي المحلي وتدعم المزارعين والنحالين و اصحاب المشاريع المحلية و تعزز مكانة الإمارة كوجهة بارزة للفعاليات التراثية.

وأكد حرص دائرة التنمية السياحية بعجمان، في كل دورة على توسيع أجندة الفعاليات وتنويعها، وتطوير المحتوى وتحقيق مشاركة محلية وإقليمية واسعة، بما يجسّد الحرص على إبراز دور عجمان كإمارة تحافظ على الهوية الإماراتية والقيم الأصيلة، وتسعى لنقلها الى الأجيال القادمة.

ونظم المهرجان ورشًا تدريبية متعدّدة، شملت ورشة الرسم على جذوع النخيل، وورشة صناعة الميدالية بالخوص، وورشة التلوين بالألماس، وورشة تزيين مراوح السرود ، وورشة الرسم على حقائب الجفير والكثير غيرها، بالإضافة الي مزايدات يومية لبيع الرطب والعسل والتحف التراثية، التي خصص جزء من ريعها للأعمال الخيرية، ومهرجانات تراثية تبرز الثقافة الإماراتية.

وحققت فعاليات هذا العام إقبالًا واسعًا من مختلف إمارات الدولة، وضمّت مسابقات متنوعة في عدة فئات، مثل الحمضيات والفواكه، ومزاينة العسل، فيما تضمنت مسابقات الرطب أشهر الأصناف، كالخلاص والبرحي واللولو والخنيزي ونخل عجمان كما شملت مسابقات العسل أصناف السمر والمتبلور والسدر و قرص الشمع وغيرها، في حين غطّت فئة الفاكهة الليمون والمانجو واللوز والتين والحمضيات.

وشارك في الدورة العاشرة من المهرجان 61 عارضًا من مختلف إمارات الدولة، من مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، إلى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في أجواء تراثية وتفاعلية أسهمت في رفع مستوى الوعي بالتراث العريق لإمارة عجمان، وتعزيز هويتها الأصيلة، وترسيخ مكانتها الريادية كوجهة سياحية وثقافية مفضلة في المنطقة والعالم.