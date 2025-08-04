إطلاق المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ19

عجمان في 4 أغسطس / وام / برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة على مستوى الدولة.

وقال سعادة حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز إن هذه المرحلة من الجائزة تتضمن 4 مسابقات مختلفة وهي مسابقة أصحاب الهمم ومسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد ومسابقة الحافظون والحافظات وأخيراً مسابقة الأمهات المواطنات مشيراً الى أن 20 فرعا يندرج تحت هذه المسابقات منها فرع 10 أجزاء و فرع 5 أجزاء و فرع 3 أجزاء و فرع جزء عم.

وأكد أن المرحلة الثانية من المسابقة تستهدف 600 متسابق ومتسابقة لافتا إلى أن طلبات الالتحاق بعد إغلاق باب التسجيل وصل الى 1042 طلب التحاق نسبة المواطنين منهم 41.9%.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أن 10 متسابقين من كل فرع في المرحلة الأولى من المسابقات سيتأهلون الى التصفيات النهائية للفوز بالمراكز الخمسة الأولى.

وتقدم سعادته بجزيل الشكر والتقدير إلى راعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه الكبير للمركز وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لمتابعته للمركز وتوجيهاته للعناية بالقرآن الكريم وأهله.