منافسات قوية في "سن الحقايق" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 4 أغسطس/ وام / تواصلت، اليوم، منافسات سن الحقايق، ضمن الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، وينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأقيمت المنافسات على مدار 15 شوطاً، لمسافة 3 كلم، بمشاركة كبيرة من مطايا هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث فازت "وقادة" لسعيد شافي الوهيبي بلقب أول الأشواط، بزمن قدره 4:26:11 دقيقة.

وتألق "شاهين" لعلي سلطان محمد الهاشمي في أشواط الحقايق، ونجح بتسجيل أفضل زمن خلال الشوط الثاني، بعد أن انتزع المركز الأول بتوقيت قدره 4:21:30 دقيقة.

واستطاعت "مزون" لمحمد عتيق شامس العامري أن تسجل اسمها ضمن قائمة الفائزين، وحققت لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 4:28:64 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع فوز "ولوال" لحميد حران بن حميدان، حيث قطع مسافة الشوط في 4:28:16 دقيقة، بينما توجت "أمجاد" لخلف راشد الشامسي بناموس الشوط الخامس محققة ثاني أفضل توقيت زمني بـ 4:25:08 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السادس، عن فوز "سمحة" لمحمد راشد المنصوري، بزمن قدرة 4:27:07 دقيقة.

وتفوق "هزام" لحمد العامري على منافسيه في الشوط السابع بزمن قدره 4:28:53 دقيقة، وأهدت "الشاهينية" مالكها محمد راشد المنصوري الناموس الثاني بعدما فازت بلقب الشوط الثامن بزمن قدره 4:29:33 دقيقة.

وانتزعت "أمجاد" لغصن سعيد المسلمي لقب الشوط التاسع، محققة 4:30:35 دقيقة، أما الشوطين العاشر والحادي عشر فكانا من نصيب شعار محمد خاتم الشامسي بعد فوز "نسناس" و"الظبي".

وتنوعت الشعارات الفائزة خلال منافسات الحقايق بالجولة الثانية للمهرجان، ما أكد على جاهزية ملاك الهجن بأفضل المشاركة بالحدث التراثي، حيث شهدت الأشواط من الثاني عشر وحتى الخامس عشر فوز شعارات سليم سالم الغيلاني، وخالد راشد حمود الدرعي، ومطر مبارك الوهيبي، وعلي سالم الشامسي.

وتنتقل المنافسات، غداً الثلاثاء، إلى مرحلة جديدة، بإقامة أشواط سن اللقايا على مدار يومين، وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لها، حيث يقام في اليوم الأول 15 شوطاً، ومثلها في اليوم التالي.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان حددت 165 شوطاً خلال منافسات الجولة التمهيدية الثانية حتى يوم 10 أغسطس الجاري.