"إسعاف دبي" تنظم المعسكر الإسعافي السابع لطلبة المدارس

دبي في 4 أغسطس/ وام / نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فعاليات المعسكر الإسعافي الصيفي السابع لطلبة المدارس تحت شعار "مسعف المجتمع"، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية والإبداعية والابتكارية للطلبة، وتزويدهم بالمعارف الإسعافية استناداً إلى مجموعة متكاملة من البرامج والأنشطة والألعاب والورش والمسابقات والرحلات.

وتصمنت فعاليات المعسكر، التي أشرفت عليها إدارة التدريب والتعليم بالمؤسسة، تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية صممت خصيصاً للطلبة من الفئات العمرية من 11 إلى 14 عاماً ضمن برنامجين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز فهم الطلبة للعمل المؤسسي وتشجعهم على اختيار مسارات مهنية وطنية في المستقبل ، وذلك بدعم عدد من الشركاء الإستراتيجيين والشركات الخاصة.

وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن تنظيم المعسكر الصيفي يأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لتوفير بيئة إيجابية ومحفزة ومناسبة للناشئة للتمتع بصيف مليء بأنشطة هادفة تعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار والتعلم وتحقق نتائج ايجابية تخدم توجه المؤسسة في نشر الوعي الإسعافي، وغرس مفاهيم الحفاظ على الأرواح وأهميتها ومسؤوليتها بين أفراد المجتمع.

من جانبها ذكرت الدكتورة سهيلة حسين قائد مديرة إدارة التعليم والتدريب المستمر بالمؤسسة أن دورة هذا العام من المعسكر الإسعافي الصيفي للطلبة تميزت بإستضافة الفعاليات التقليدية والافتراضية والأنشطة الترفيهية والثقافية والبرامج الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي إلى جانب محاضرات تفاعلية.