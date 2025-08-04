خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة موزة علي المزروعي

العين في 4 أغسطس/ وام / قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة موزة علي بن حبروت بن سريع المزروعي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الخبيصي في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.