70 طفلا يشاركون في برنامج "شمس" الصيفي

الشارقة في 4 أغسطس/ وام / يشارك أكثر عن 70 طفلًا للفئات العمرية بين 6 و16 عامًا في النسخة الثانية من برنامج "شمس" الصيفي الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام “شمس”.

وعكس الأسبوع الأول من البرنامج رؤية "شمس" في تقديم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة تُمكّن الأطفال من تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية في بيئة محفّزة وآمنة.

وتميّز البرنامج الصيفي بتنوعه وتوازنه حيث شمل مجموعة من الورش المتخصصة التي صُممت بعناية لتناسب اهتمامات الأطفال وتواكب احتياجاتهم المستقبلية وتضمّنت أنشطة في المسرح والتمثيل بهدف تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التعبير والإلقاء، بالإضافة إلى ورشة صناعة البودكاست التي أتاحت للأطفال فرصة اكتشاف عالم الصوت والإعلام الرقمي بطريقة مبسطة وتفاعلية.

وشارك الأطفال في ورش أساسيات الرسم التي ساعدت في صقل مهاراتهم الفنية والبصرية إلى جانب أنشطة الأعمال اليدوية التي حفّزت قدراتهم الإبداعية وعزّزت العمل الجماعي والتفكير الحر.

وتعرف الأطفال خلال ورشة “المؤثر الصغير”، على مبادئ صناعة المحتوى والتأثير الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يعكس التزام "شمس" بربط الأطفال بواقعهم الرقمي وتوجيههم نحو الاستخدام الواعي والإيجابي للتكنولوجيا.

ولم تقتصر فعاليات الأسبوع الأول على الجانب التعليمي فقط بل شملت أيضًا أنشطة ترفيهية ممتعة مثل الألعاب الذهنية والرياضية وإعادة التدوير التي ساعدت في ترسيخ قيم الاستدامة والوعي البيئي لدى المشاركين وتم تنفيذ جميع الأنشطة بإشراف فريق من المدربين المختصين والمتطوعين المؤهلين لضمان تجربة آمنة ومثرية للأطفال.