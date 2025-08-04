روسيا تبتكر عطرا بمساعدة الذكاء الاصطناعي

موسكو في 4 أغسطس/ وام / تمكن طلاب روس في جامعة إنوبوليس من ابتكار عطرا فريدا بمساعدة الذكاء الاصطناعي باسم SD -1 في إطار مشروعهم AI Spirit، حيث قاموا من خلال شبكة عصبية طوّرها خبراء الجامعة بدراسة 40 ألف تركيبة عطرية، إلى جانب تقييمات قدّمها صانعو العطور المحترفون.

وبعد تحليل هذه البيانات، تمكنت الشبكة من توليد تركيبات فريدة قد تثير اهتمام جَمهور واسع.

ويخطط فريق المبتكرين في المستقبل القريب لإطلاق سلسلة محدودة من معطرات الجو والعطر، إلى جانب تطوير عطور مخصصة بطلب من علامات تجارية مختلفة كما يدرس الفريق إمكانية ابتكار عطور خاصة تلائم أذواق شريحة واسعة من المستهلكين.