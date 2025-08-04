بلدية رأس الخيمة تطلق برنامجا متكاملا لتقييم أداء شركات المقاولات

رأس الخيمة في 4 أغسطس/ وام / أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة برنامجا جديدا ومتكاملا لتقييم أداء شركات المقاولات البناء، ضمن إطار سعيها المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الإنشائي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط البلدية الرامية إلى تطوير المنظومة الهندسية وتطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، حيث يوفر البرنامج نظاما حديثا للتقييم يضمن قياس الأداء بدقة وفعالية، ويسهم في رفع كفاءة الشركات المقاولات بما ينعكس إيجابا على جودة المشاريع المنفذة في الإمارة.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم جلسات تعريفية مخصصة لشركات مقاولات البناء، وذلك بهدف ضمان جاهزيتها واستيعابها لمتطلبات البرنامج، وتوفير الدعم اللازم لتطبيقه بشكل فعّال ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في المجال الهندسي.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الهندسي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في جودة البنية التحتية والمشاريع العمرانية، مشددة على أهمية تبنّي منهجيات تنظيمية متقدمة تدعم الكفاءة، وتحقق مفاهيم الاستدامة في تنفيذ المشروعات.