اكتمال الاستعدادات لتنظيم النسخة الثامنة من “خليجية كواترو "في عجمان

عجمان في 4 أغسطس/ وام / تستضيف عجمان خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس الحالي النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية “خليجية كواترو” بمشاركة 18 فريقاً من مختلف الدول الخليجية، موزعة على ثلاث فئات عمرية، تحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 16 سنة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي اليوم اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان الذي يقام بإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي ويستهدف اكتشاف وصقل المواهب الكروية في دول الخليج وإكساب اللاعبين الصاعدين الخبرات الرياضية، وتعزيز روح الفوز لديهم، ومنحهم خبرة التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الفني وتطوير قدرات ومهارات الفرق المشاركة في البطولة.

كما أعلنت عن برنامج المهرجان، الذي تتصدره بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم.

وقال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن النسخة الثامنة من خليجية كواترو تمثل إضافة نوعية لفعاليات الصيف في عجمان، مؤكداً جاهزية اللجنة المنظمة لإخراج الحدث في أبهى صورة ، مؤكدا سعي اللجنة إلى تعزيز المهرجان من خلال النسخة الجديدة التي تقام برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

من جانبه قدم عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان وسالم خلفان مشرف بطولة كرة القدم شرحاً وافياً للوائح الفنية والتنظيمية، وأجريت مراسم القرعة للفئات الثلاث وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات، وأكاديمية قاف السعودية وأكاديمية سمارت الكروية من سلطنة عمان، بينما يتواجد في المجموعة الثانية أكاديمية نادي العين من الإمارات، وأكاديمية سفنتين فور من الكويت، وأكاديمية أوليه من البحرين.

ويشارك في المجموعة الأولى فئة تحت 14 سنة الأكاديمية الأرجنتينية، وأكاديمية قاف، وأكاديمية سفنتين فور، فيما ضمت المجموعة الثانية أكاديمية ليو من العراق بالإضافة إلى أكاديمية أوليه وأكاديمية سمارت الكروية.

وفي فئة تحت 16 سنة أوقعت القرعة الأكاديمية الأرجنتينية في المجموعة الأولى إلى جانب أكاديمية ليو وأكاديمية ساوه، ويلعب في الثانية أكاديمية الجوهرة من سلطنة عمان وأكاديمية مواهب وأكاديمية بي وان من السعودية.

وأوضح عبدالعزيز عبدالله أن نسخة هذا العام تشمل العديد من الفعاليات المصاحبة إلى جانب البطولة الكروية، من بينها بطولة تنافسية في المهارات الكروية، وبطولة للألعاب الإلكترونية، ومعسكر تدريبي للفرق المشاركة استعداداً للموسم الرياضي الجديد، إلى جانب دورة معتمدة للمدربين والإداريين، ومجلس رياضي حواري يناقش سبل تطوير الأكاديميات الخليجية.

وتنطلق مباريات البطولة بالمباراة الافتتاحية يوم الجمعة 8 أغسطس في فئة تحت 12 سنة والتي تجمع الأكاديمية الأرجنتينية وأكاديمية قاف السعودية على ملعب مركز كواترو الرياضي في الساعة الخامسة مساء.