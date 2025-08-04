"شمال" و Cheval Blanc الفرنسية تعلنان عن شراكة لإطلاق فندق في دبي

دبي في 4 أغسطس/ وام / أعلنت "شمال"، شركة الاستثمارات الرائدة التي تمتلك محفظة من أهم المشاريع والوجهات المبتكرة في دبي، اليوم عن إطلاق وجهة فندقية جديدة في الإمارة بالشراكة مع Cheval Blanc، علامة الضيافة الفرنسية الفاخرة التابعة لمجموعة LVMH، والتي تشتهر بمعايير الفخامة الاستثنائية.

تقع الوجهة الفندقية الجديدة في قلب مشهد طبيعي ساحلي متجانس مع البيئة، تحيط به مياه الخليج، لتجسّد التقاء رؤية "شمال" في تطوير وجهات مميزة مع مفهوم الفخامة الراقية التي تتميز بها Cheval Blanc.

ومن المقرر افتتاح الوجهة في عام 2029، لتشكّل أول حضور لعلامة Cheval Blanc في دبي من خلال ميزون، وجهة الضيافة الفاخرة التي تحمل توقيع Cheval Blanc على جزيرة خاصة، وتُقدّم منتجعاً يجمع بين الخصوصية، وروعة التصميم المعماري، وأسلوب الحياة الشاطئية الراقي.

وسيضم الفندق الجديد 30 جناحاً و40 فيلا خاصة مع مسبح، صُمّمت جميعها بلمسات Cheval Blanc التي تمزج بين الحداثة والتصاميم الخالدة، لتتيح الاندماج الكامل مع المحيط والهدوء المنسجم مع الرقي.

وسيتم طرح عدد محدود من الوحدات السكنية المطلة على الشاطئ، لتتيح فرصة استثنائية تجمع بين التصميم الراقي والبسيط من جهة، وتجربة الضيافة التي تشتهر بها Cheval Blanc من جهة أخرى.

وسيتم تصميم جميع المساحات لتعكس روح المكان وهوية العلامة، ضمن مشهد طبيعي يقدم تجربة راقية.

وستتجلّى فلسفة Cheval Blanc في تفاصيل الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية، من خلال جمال هادئ يجمع بين الضوء والانسيابية والتفاصيل المختارة بذوق رفيع.

وتندرج هذه الوجهة ضمن استراتيجية علامة Cheval Blanc لتعزيز حضورها العالمي، والتي تهدف إلى تطوير وجهات متفرّدة تعبّر عن التزام العلامة بمعاييرها الراسخة وتلبي تطلعات ضيوفها ذوي الذوق الرفيع.

كما تمثّل هذه الوجهة خطوة نوعية جديدة لشمال، في مسيرتها نحو تقديم تجارب استثنائية تعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.