منصور بن زايد يزور المركز الوطني للأرصاد ويطلع على أبرز مشاريعه وتقنياته المتقدمة

أبو ظبي في 4 أغسطس/ وام/ قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيارة تفقدية إلى مقر المركز الوطني للأرصاد، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

واطّلع سموه خلال الزيارة على البنية التحتية المتطورة للمركز وتقنيات حديثة في مجال الأرصاد الجوية حيث قام بجولة شملت مركز العمليات، ووحدات التنبؤات الجوية، ومنظومة الاستمطار، والرصد البحري، والتنبؤات الجوية المتخصصة بالطاقة المتجددة، كما اطلع سموه على آخر مستجدات الأبحاث الدولية المشتركة الخاصة بالقطب الجنوبي، واستمع لشرح مفصل حول منظومة النماذج العددية للتنبؤات الجوية، التي تعتمد على كمبيوتر فائق السرعة يُعد من بين الأحدث على مستوى المنطقة، ويُستخدم لتحليل البيانات المناخية بما يسهم في تعزيز دقة التوقعات ورفع مستوى الاستعداد المبكر.

وتفقد سموه وحدة الشؤون الإعلامية في المركز حيث تعرّف إلى مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية التي يطوّرها المركز لخدمة المجتمع المحلي والدولي. وتشمل هذه الخدمات نظم الإشعارات المباشرة خلال الحالات الجوية، الخرائط التفاعلية، والتطبيقات الذكية التي تقدم معلومات آنية حول الأحوال الجوية لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز ثقافة الاستباقية والجاهزية.

وأطلع سموه على منصة "الإنذار المبكر للجميع"، التي طوّرها المركز بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي تتيح تنبيهات دقيقة وفورية لمواطني الدولة في الخارج بشأن الحالات الجوية الطارئة، بما يضمن سلامتهم ويعزز التنسيق الوطني والدولي في إدارة المخاطر المناخية.

كما زار سموه القبة العلمية التابعة للمركز، والتي تُعد منصة تعليمية متطورة تهدف إلى نشر الوعي البيئي والمناخي لدى طلبة المدارس والجامعات، والجمهور العام. واطّلع سموه على ما تقدمه القبة من عروض تفاعلية وورش عمل متخصصة، تسهم في تعزيز الثقافة المناخية، وتحفيز الجيل الجديد على الاهتمام بالعلوم البيئية.

من جانبه، عبّر سعادة الدكتور عبدالله المندوس عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد على هذه الزيارة، مؤكداً أن دعم القيادة يشكل دافعاً رئيسياً في مسيرة المركز نحو المزيد من التميز والابتكار. وأضاف أن هذه الزيارة تجسّد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المركز في حماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة التحديات المناخية بخبرات وطنية وكفاءات علمية مؤهلة."

ويُعد المركز الوطني للأرصاد من أبرز المؤسسات الإقليمية في مجاله، إذ يلعب دورًا محوريًا في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالاستدامة والجاهزية المناخية، إلى جانب عضويته الفاعلة في مبادرات دولية عديدة تعزز من مكانة دولة الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي

