10.8 مليار درهم صافي أرباح "العالمية القابضة" خلال النصف الأول

أبوظبي في 4 أغسطس /وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة أن إيراداتها للنصف الأول من عام 2025، وصلت إلى 54.7 مليار درهم، بزيادة 31.1% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2024 البالغة 41.7 مليار درهم، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.8 مليار درهم.

وقالت الشركة إن الربع الثاني من عام 2025 شهد أداءً يُعد من بين الأقوى في مسيرتها ، مع نمو الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 27.5 مليار درهم، وارتفاع صافي الربح بنسبة 55.3% ليصل إلى 6.7 مليار درهم .

وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، وارتفعت إيرادات قطاع العقارات والبناء بنسبة 47.8% على أساس سنوي لتصل إلى 22.6 مليار درهم، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 41.4% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف زيادة في الإيرادات بنسبة 10.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 14.1 مليار درهم، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع والتوسع الدولي المستمر، وحقق قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 4.9 مليار درهم، بزيادة قوية بنسبة 72%، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر الذي سجلته الأصول الرئيسية وعمليات الاستثمار والاستحواذ العالمية في الفترة الأخيرة.

وشكّل قطاع الخدمات المالية مساهماً سريع النمو بإيرادات بلغت 1.8 مليار درهم، بنمو 21.4% على أساس سنوي، وكذلك قطاع الطاقة الذي سجل إيرادات بقيمة 0.4 مليار درهم، بنمو نسبته 161.3%، ما عزز تنوّع إيرادات المجموعة.

وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 2.49 درهم . وبلغ العائد على حقوق الملكية 10.8%، مؤكداً قدرة المجموعة على تحقيق القيمة من قاعدة رأس المال، وبلغ إجمالي الأصول 436.9 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة مع إجمالي الأصول البالغ 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن النتائج تعكس الزخم المستمر لنموذج أعمال الشركة المتنوع، والنهج المنضبط في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، وأن أداء المحفظة القوي، إلى جانب مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية، في تحقيق قيمة استراتيجية عبر مختلف القطاعات؛ أسهم في توسيع حضور "العالمية القابضة" على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد العمل على ربط الشركات المبتكرة برأس المال طويل الأجل والخبرات والتميز التشغيلي، بما يضمن ترسيخ منظومة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق تأثير مستدام حول العالم، وتؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بأداء دور محوري في دعم مسيرة التحوّل الاقتصادي وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها ومختلف الشركاء وأصحاب المصلحة.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت الشركة العالمية القابضة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية شملت "جريدورا"، المنصة الوطنية المعنية بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تم تأسيسها بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) و"مدن".

و أعلنت الشركة خلال النصف الأول عن إطلاق "آر آي كيو"، المنصة العالمية الجديدة لإعادة التأمين، بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، إلى جانب التعاون مع "القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول لإنشاء عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي.