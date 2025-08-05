622 مليون درهم أرباح "مساكن دبي ريت" خلال النصف الأول

دبي في 5 أغسطس /وام/ حقق "مساكن دبي ريت"، المدرج في سوق دبي المالي، صافي ربح، قبل التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، بقيمة 622 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

ونمت القيمة الإجمالية للأصول لتصل إلى نحو 23 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً بنسبة 7% منذ ديسمبر 2024.

وارتفعت الإيرادات إلى 958 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية.

وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 718 مليون درهم، وذلك بفضل نمو الإيرادات وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أدى إلى استقرار الهامش الربحي عند 75%.

وبلغ متوسط معدل إشغال عبر محفظة الأصول السكنية مستوى استثنائياً عند 98%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات السنوية لكل قدم مربع مؤجرة بنسبة ملحوظة بلغت 6%.

وسجّلت الأصول العقارية السكنية الفاخرة معدلات إشغال قوية عند 98%، في مؤشر واضح على استمرار الطلب المتصاعد على أنماط المعيشة الراقية في أبرز الوجهات الحيوية في دبي.

وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة “مساكن دبي ريت”، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول 2025، سيتم صرفها في سبتمبر 2025، مما يعكس الثقة الراسخة في قوة الوضع المالي للصندوق، وقدرته على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

من جانبه قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن النتائج المالية القوية التي سجّلها صندوق مساكن دبي ريت خلال النصف الأول من العام، تعكس ما تتمتع به أعمالنا من كفاءةٍ عالية والتزامٍ دقيق في التنفيذ على جميع الأصعدة التشغيلية؛ بدءاً من إدارة الأصول والتأجير، وصولاً إلى تعزيز مستوى رضا المستأجرين.

وسيتبع "مساكن دبي ريت" سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث من المقرر صرف التوزيعات خلال شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، وذلك تماشياً مع التوجيهات التي تم الإعلان عنها خلال الطرح العام الأولي ، فيما أقرّ مجلس إدارة مساكن دبي ريت توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، ليتم صرفها في سبتمبر 2025.