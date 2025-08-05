منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ بماليزيا

دبي في 5 أغسطس/ وام/ يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة، للمرة الأولى، في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للريشة الطائرة، والتي تنطلق 8 أغسطس الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه.

وأطلق اتحاد اللعبة، أمس، معسكرا تحضيريا للمنتخب الوطني في مقر أكاديمية اتصالات في دبي،المركز الوطني المعتمد للعبة، استعدادا لهذه المشاركة.

وتُعد بطولة آسيا والمحيط الهادئ محطة رئيسية تمهّد الطريق للمشاركة المنتظرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، والتي تقام في الشارقة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وقال سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة إن المشاركة في هذا الحدث العالمي يعد نقطة مفصلية للمنتخب الوطني قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في الدولة.