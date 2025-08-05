403 ملايين درهم صافي أرباح "إمباور" خلال النصف الأول

دبي في 5 أغسطس/ وام/ سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 403 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 3.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، بلغ الربح قبل الضريبة 442 مليون درهم بنمو قدره 3.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 1.453 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو قدره 3.6%.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن الأداء الاستثنائي لـ"إمباور" في النصف الأول من عام 2025 يعكس متانة نموذج أعمالها المتكامل، وقدرته على التواءم بكفاءة مع التغيرات في ديناميكيات السوق واحتياجات المتعاملين، ويرتكز نجاح المؤسسة المستمر على إستراتيجيتها الاستشرافية وتميزها التشغيلي وقدرتها على استنباط القيمة المستدامة من زخم القطاع العقاري.