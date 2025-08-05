قرقاش يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية المولدوفي

أبوظبي في 5 أغسطس/وام/ التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بمعالي ميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مولدوفا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سعادة اناتول فانغيلي سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة.

