" ساند" تسجل نمواً بنسبة 21% في طلبات تركيب نظام "أمان"

الشارقة في 5 أغسطس / وام / كشفت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تسجيل نمو بنسبة 21% في طلبات تركيب نظام "أمان" للإنذار المبكر، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

وأفادت الشركة باستقبال 972 طلباً جديداً لتركيب النظام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى جانب الانتهاء من تركيب 886 جهاز "أمان"، ليرتفع بذلك عدد المنشآت المرتبطة بالنظام إلى 11,620 منشأة على مستوى الإمارة.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين "ساند"، وهيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، في إطار تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة العامة، وتعزيز البنية التحتية الذكية.

وقال : "يُعد نظام "أمان" أحد أبرز الحلول الوقائية التي نعتمدها لحماية الأرواح والممتلكات و نعمل على توسيع نطاق خدماته لتشمل تقنيات استشعار وتحليل بيانات متقدمة، إضافة إلى اختبار واعتماد أجهزة حديثة مطابقة للمواصفات العالمية".