مسئول أوروبي:اتفاق التعريفة الجمركية مع أمريكا مصدر "ارتياح" لا مدعاة للاحتفال

بروكسل في 5 أغسطس / وام / أعلن مسؤول في المفوضية الأوروبية في بروكسل أن التعريفة الجمركية بنسبة 15% التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي شاملة وغير خاضعة لنظام الحصص أو الاستثناءات، بعكس ما هو معمول به في بعض الاتفاقات التجارية مع دول أخرى، موضحاً أن هذا الإطار التعريفي سيُطبق على معظم صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة باستثناء الصلب والألومنيوم.

وأكد المسؤول أن هذه النسبة ستشمل السيارات وقطع الغيار دون وجود سقف للكميات المسموح بها. كما أشار إلى أن الاتفاق يمثل "أفضل معاملة ممكنة" حصل عليها الاتحاد الأوروبي رغم أن التكتل المكون من 27 دولة لا يعتبر الاتفاق مدعاة للاحتفال بل مصدر "ارتياح"، نظراً لمقارنته بصفقات أخرى أقل ملاءمة.

وأوضح المسؤول أن التعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات لا تزال صفرية، ولكن في حال ارتفاعها نتيجة تحقيق أمريكي في الواردات، فلن تتجاوز السقف المحدد عند 15%. ولفت إلى أن المفاوضات بشأن بيان مشترك مع واشنطن لتوضيح التفاصيل في مراحلها المتقدمة، حيث إن النص شبه مكتمل في انتظار رد من الجانب الأمريكي لإتمامه، دون تحديد موعد للإعلان الرسمي. كما أشار إلى أن المحادثات المتعلقة بالصلب تأخذ وقتاً أطول بسبب ضرورة معالجة قضايا تتعلق بالكميات، في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بالمنتجات الأساسية التي ستُعفى من التعريفات الجمركية الأمريكية في إطار ما يُعرف بمبدأ "صفر مقابل صفر"، مع سعيه لضم أكبر عدد ممكن من المنتجات إلى تلك القائمة.وضمن بنود الاتفاق، سيرتفع حجم واردات الاتحاد الأوروبي من لحم البيسون الأمريكي.

ويُذكر أن صادرات السيارات وقطع الغيار الأوروبية إلى الولايات المتحدة كانت تخضع لتعريفة جمركية تبلغ 27.5%، لكن الاتفاق الإطاري الذي أُعلن عنه الشهر الماضي في اسكتلندا بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نص على خفض هذه النسبة إلى 15%، وهو ما قال المسؤول الأوروبي إنه "سيتحقق قريباً جداً".

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