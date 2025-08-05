شرطة دبي تستضيف أكثر من 300 مشارك من أصحاب الهمم في النشاط الصيفي

دبي في 5 أغسطس/ وام / استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، أكثر من 300 عضو مشارك في النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، المقام تحت شعار "صيفنا حلو"، تزامناً مع عام المجتمع 2025.

وتضمنت الزيارة جولة في متحف الشرطة، ومشاركة في فعاليات وورش تفاعلية وفقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة على مدار خمسة أسابيع، بالتعاون مع مجلة "خالد" الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، إضافة إلى توزيع الهدايا، وتقديم عروض موسيقية لفرقة شرطة دبي، ومشاركة من الدوريات السياحية والأمنية والشرطي منصور والشرطية آمنة.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس برئاسة الرائد عبد الله الشامسي يعمل وفق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، ودعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة "مجتمعي… مكان للجميع" لجعل دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وأضافت أن الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم، واستثمار أوقاتهم خلال الصيف بطرق إيجابية تعزز قيم التسامح والترابط الاجتماعي، وتوفر بيئة محفزة وآمنة تشجع على التفاعل واكتشاف المهارات.

وأعربت فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد ورئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي بالنادي، عن شكرها لشرطة دبي لاهتمامها بأصحاب الهمم، مؤكدة أن النشاط الصيفي يمثل منصة لتنمية مهاراتهم واكتشاف الإبداع والتعلم لديهم.