الموارد البشرية في رأس الخيمة تفوز بجائزة "Global Business Outlook"

رأس الخيمة في 5 أغسطس/ وام / فازت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بجائزه " Global Business Outlook" في فئه الأكثر ابتكارا في تخطيط السياسات الحكومية لعام 2025 وتقديرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة في إعداد و تطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة تعزز من كفاءة الموارد البشرية في الحكومة.

وأكدت شيخة الحبسي نائب المدير العام، أن الفوز يعد بمثابة دافع قوي للاستمرار في مسيرة الابتكار في سياسات الموارد البشرية، مشيرة إلى أن التطوير المستمر في السياسات الحكومية يعد من أولوياتها.

و‎تمنح الجائزة سنويا للأفراد والشركات والمنظمات التي حققت ابتكارات استثنائية في مجالات الأعمال والسياسات الحكومية، وتستهدف تكريم الممارسات التي تدفع بعجلة التغيير والتطور في مختلف القطاعات على مستوى العالم.