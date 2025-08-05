شرطة أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية تنظمان فعالية "ثبات ورماية"

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام/ نظمت شرطة أبوظبي ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة وإدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فعالية "ثبات ورماية" بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وبمشاركة أعضاء نادي بركة الدار بالعين بحضور عدد من الضباط وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن الفعالية تعكس حرص القيادة الرشيدة على رعاية كبار المواطنين ودعمهم، باعتبارهم فئة مهمة وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية.

وأكدت سعادة وفاء محمد آل علي مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن رعاية كبار المواطنين وتمكينهم من المشاركة المجتمعية تمثل إحدى أولويات المؤسسة، مشيرة إلى أن فعالية "ثبات ورماية" تجسد هذا التوجه من خلال إحياء رياضة تراثية أصيلة وتقديم تجربة تفاعلية تعزز مهاراتهم البدنية والذهنية، وتعكس روح التحدي والإيجابية لديهم، مثمنةً الشراكة البناءة مع شرطة أبوظبي ومستوى التنظيم والتفاعل في بيئة آمنة ومحفزة باستخدام أحدث التقنيات.

وقدّم النقيب حمد سعيد البلوشي مدير فرع الرماية الافتراضية، شرحًا عن الخدمات الشرطية والأنظمة الحديثة المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي، واطلع كبار المواطنين على تجربة الرماية بالليزر، وشاركوا في مسابقة تنافسية على المراكز الثلاثة الأولى.