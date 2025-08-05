90 طالباً يبدأون دراسة برنامج الشهادات التخصصية في الطفولة المبكرة

الشارقة في 5 أغسطس/ وام / انطلقت في أكاديمية الشارقة للتعليم فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج الشهادات التخصصية في التعليم للطفولة المبكرة، بمشاركة 90 طالباً من الحاصلين على منح دراسية مقدمة من بنك الاستثمار، ضمن الدفعة الأولى من أصل 187 منحة أعلنت عنها الأكاديمية في فبراير الماضي، بهدف تمكين مساعدي الصف وتطوير مهاراتهم المهنية في مجال التعليم المبكر.

ويأتي البرنامج في إطار شراكة استراتيجية بين الأكاديمية وبنك الاستثمار، تم الإعلان عنها خلال الدورة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، بهدف دعم جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي.

ويعد البرنامج، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، إحدى المبادرات التعليمية النوعية التي تستند إلى معايير عالمية، وقد تم تصميمه بالتعاون مع جامعة هلسنكي الفنلندية، ليجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يواكب أحدث التوجهات في قطاع التربية المبكرة، ويؤهل المشاركين لاكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين في بيئة تعليمية مرنة ومتخصصة.

ويُطرح البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وفق نظام تعليمي مرن يتيح لهم استكمال متطلبات الحصول على الشهادة التخصصية خلال ستة أشهر فقط، بما يضمن استمرارية التعلم المهني دون التأثير على واجباتهم الوظيفية.

وأكدت الأكاديمية أن البرنامج يسهم في بناء مجتمعات تعلم مهنية متكاملة، تضم الكوادر التربوية والمعنيين بتطوير التعليم المبكر، من خلال تعزيز أساليب تدريس اللغة العربية، وربط المناهج بالقيم الوطنية، وتوفير محتوى يتوافق مع السياق المحلي واحتياجات النظام التعليمي في دولة الإمارات.

وتُمثل المبادرة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين المصرفي والتعليمي، وتنسجم مع رؤية أكاديمية الشارقة للتعليم في تطوير الكفاءات التربوية وتأهيل الكوادر التعليمية وفق أرقى المعايير الدولية.

ودعت الأكاديمية مساعدي الصف الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التقديم لفصل الربيع 2026 عبر موقعها الإلكتروني، للاستفادة من المنح التعليمية المتاحة بدعم من بنك الاستثمار.