طقس الغد صحو غائم جزئياً

أبوظبي في 5 أغسطس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:54، والجزر الأول عند 06:54.

الموج في بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46، والمد الثاني عند الساعة 19:12، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 35 65 20

دبي 43 35 50 20

الشارقة 43 32 70 20

عجمان 42 33 80 20

أم القيوين 41 33 80 40

رأس الخيمة 44 33 65 30

الفجيرة 35 32 85 60

العـين 44 35 40 20

ليوا 46 36 30 20

الرويس 47 35 70 15

السلع 47 36 70 15

دلـمـا 47 35 80 15

طنب الكبرى / الصغرى 34 33 80 65

أبو موسى 35 33 85 60



