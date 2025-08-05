"محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" تختتم "ورشة أدب الطفل" في تونس

دبي في 5 أغسطس /وام/ اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات "ورشة أدب الطفل"، التي نظمها برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المبادرات المعرفية للمؤسَّسة تحت إشراف الدكتورة وفاء ثابت المزغني على مدار أربعة أشهر في تونس العاصمة.

وشهدت الورشة مشاركة متميزة من المهتمين بأدب الطفل وفنونه وخضعوا لتدريب يعتمد على الأسلوب التفاعلي والعصف الذهني، إضافة إلى تبادل الأفكار والتقييمات مع فريق عمل محترف بدءاً من الفكرة الإبداعية وصولاً إلى إنتاج قصص أطفال جاهزة للنشر والتوزيع.

وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، "إن فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة تجسد رسالة المؤسسة في دعم الحراك الفكري العربي وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات، وتأتي ورشة أدب الطفل تماشيا مع إيماننا بضرورة الاستثمار في الطاقات الشابة وتعزيز قدراتهم في فنون الكتابة المتخصصة لما تحمله من أهمية في بناء مجتمعات المعرفة العربية القادرة على استشراف متطلبات المستقبل ومواكبتها، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل على المبادرات الرياديّة الهادفة إلى تمكين الشباب وإثراء الساحة الأدبية والمعرفية محلياً وعالمياً".

وتضمنت الورشة أربع حلقات من التدريب الحضوري امتدت كل منها لثلاثة أيام من التدريبات النظرية والتطبيقية حول العديد من المسائل ذات الأهمية لأي كاتب مبتدئ أو متمرس كتاريخ أدب الطفل وأدب الطفل العربي والأجناس في أدب الطفل والفئات العمرية المختلفة إلى جانب أهمية التخطيط قبل الكتابة وبناء الشخصيات والإطار المكاني والزماني والحبكة وبناء الأحداث، بالإضافة إلى أنواع الرؤى والرواة وصولاً إلى التحرير واختيار العنوان وغلاف الكتاب والتسويق للكاتب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هي الثانية في تونس والثالثة في منطقة المغرب العربي وتضمنت متابعة عن بعد شملت قراءة المخطوطات والإشراف على التحرير الذاتي ما مكّن المدرّبين من دعم المشاركين بأفضل صورة ممكنة ومساعدتهم على تقديم مخرجات بأعلى مستويات الجودة للمكتبات العربية والعالمية.