"إيكيجاي ستيل" تنفذ 20 مشروعاً صناعياً انطلاقاً من الشارقة

الشارقة في 5 أغسطس/ وام / أعلنت شركة "إيكيجاي ستيل"، المتخصصة في صناعات الهندسة الإنشائية والصلب والتصنيع والبناء، عن تنفيذ 20 مشروعاً صناعياً وتجارياً في الإمارات ودول الخليج، خلال عام واحد فقط من بدء عملياتها في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، مؤكدة خططها للتوسع نحو أسواق جديدة تشمل كندا وأفريقيا، وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 45 ألف طن سنوياً.

وجاء ذلك خلال زيارة سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، لمصنع الشركة الذي يمتد على مساحة 548 ألف قدم مربعة، وباستثمارات بلغت نحو 30 مليون درهم، حيث اطّلع على أحدث ما توصلت إليه الشركة من تقنيات تصنيع متقدمة، شملت أنظمة القطع بالليزر، وخطوط اللحام الآلية، وتقنية تشكيل الفولاذ ثلاثي الأبعاد.

وأشاد بما حققته الشركة من نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، مؤكداً أن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي رائد في المنطقة، قادر على استقطاب كبرى المشاريع النوعية في مختلف القطاعات، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بالحمرية، والخدمات اللوجستية المتكاملة التي توفرها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال : "النجاحات التي حققتها شركة "إيكيجاي ستيل" خلال فترة قصيرة، تجسّد البيئة الجاذبة والمحفزة التي توفرها حرة الحمرية، من خلال منظومة متكاملة من التسهيلات والبنى التحتية المتطورة، ما يكرّس الشارقة كمحور إقليمي وعالمي للاستثمار في الصناعات الحديثة".

وأوضح وروهان راج ناداراجان، المدير التنفيذي لشركة "إيكيجاي ستيل"، أن اختيار المنطقة الحرة بالحمرية كمقر للشركة كان عاملاً محورياً في تمكينها من تحقيق هذا النمو المتسارع، مشيراً إلى أن عدد موظفي الشركة تجاوز 200 موظف خلال عام، نتيجة التوسع في تنفيذ المشاريع واعتماد الشركة على تقنيات مبتكرة في تشكيل الفولاذ ثلاثي الأبعاد، تُستخدم في تنفيذ هياكل إنشائية معقدة لمشاريع كبرى مثل الجسور والملاعب والمطارات.

وأضاف أن قاعدة عملاء الشركة تشمل عدداً من أبرز الكيانات الإنشائية الكبرى في المنطقة، مثل مطارات أبوظبي، وإعمار، ونيوم، والبحر الأحمر، وشوبا، ما يعكس الثقة المتنامية في قدرات "إيكيجاي ستيل" الفنية والإنتاجية.

وتُعد هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة الفولاذ والصلب، حيث تستقطب مجموعة واسعة من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتوفر لها بيئة استثمارية متكاملة تدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال بنية تحتية عالمية المستوى، ومنافذ لوجستية متنوعة ترتبط بأهم الموانئ والأسواق العالمية.