طرق دبي: نظام "الرصد الذكي" يرفع جودة تدريب السائقين

دبي في 5 أغسطس / وام / أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن نظام "الرصد الذكي لمراقبة سلوكيات مستخدمي مركبات تعليم القيادة"، حقق نتائج أداء متميزة خلال الأشهر السبعة الماضية، شملت الرقابة على 1,734,790 حصة تدريبية لـ 245,764 متدرباً، وبمعدل زيادة بلغ 14 ضعفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن النظام، الذي تديره إدارة رقابة أنشطة الترخيص من خلال مركز عمليات الترخيص الذكي، أسهم في تقليص زمن التفتيش من 20 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط، وزيادة عدد التجاوزات المرصودة بمعدل 5 أضعاف.

ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ورؤية الحاسوب، عبر كاميرات ذكية مثبتة داخل مركبات تعليم القيادة، تتيح الرصد اللحظي لسلوكيات المدربين والمتدربين على مدار الساعة، وتقوم بتسجيل التجاوزات تلقائياً مثل استخدام الهاتف، وعدم ربط حزام الأمان، والخروج من منطقة التدريب، والانشغال بالطعام أو الشراب، أو عدم الالتزام بالزي الرسمي.

وأكدت الهيئة أن النظام يُعد تحولاً نوعياً في مفاهيم الرقابة الميدانية ويتماشى مع توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي والابتكار، ويهدف إلى توفير بيئة تدريب احترافية وآمنة تسهم في تأهيل سائقين بمستوى عالٍ من الكفاءة والالتزام.

وأضافت أنها عملت خلال العام الجاري على تطوير خصائص النظام بإضافة أدوات تحليل تنبؤية وربط نتائج الأداء الفعلي للمدربين بأنظمة التراخيص والتصاريح، بما يعزز المنظومة الرقابية الشاملة ويُرسخ مبدأ المحاسبة.

وأكدت على أهمية التزام معاهد التدريب والشركات بجميع الاشتراطات الفنية والتشغيلية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وموثوقة، مؤكدة أن نظام الرصد الذكي يمثل أداة فعالة لتعزيز الوعي بالسلامة المرورية، والالتزام بالمعايير القانونية المعتمدة، وتحسين مستوى التدريب والرقابة في جميع المعاهد.