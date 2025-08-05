"أوقاف دبي" تنجز مشروع وقف متاجر الورقاء

دبي في 5 أغسطس /وام/أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع متاجر الورقاء، الذي يخصص ريعه لوقف عموم المساجد في إمارة دبي في إطار حملة "أوقاف المساجد" التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد الإمارة وتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، بكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون درهم.

وكانت المؤسسة أطلقت المشروع في منتصف العام الماضي، يتكون من متاجر استثمارية لخدمة سكان الورقاء ضمن خطط أوقاف دبي لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي وتعزيز دور الوقف في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

وبحسب المؤسسة فإن عملية استثمار وتأجير المحلات التجارية قد بدأت وفق السياسات المعمول بها.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، إن المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة تساهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة بدبي والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية وأجندة دبي الاقتصادية 33 عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة في الإمارة.

وأكد أن المؤسسة تمضي قدماً في تحقيق خططها الطموحة بإنشاء مشروعات وقفية جديدة دعماً لخطط التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارة وبهدف تعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية فضلاً عن تحقيق أهداف الواقفين الخيرية.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت عددا من المشروعات الوقفية ضمن مبادرة صندوق المساجد الذي يهدف إلى توفير أوقاف يعود ريعها لرعاية شؤون المساجد وتوفير المصروفات اللازمة لكافة المساجد في الإمارة، وتتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحال تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ في إطار سعي المؤسسة لتنويع مصارف العمل الوقفي وزيادة عوائده.