"سالك"و"باركونيك" تطلقان أول حل ذكي لمواقف السيارات

دبي في 5 أغسطس/ وام / أطلقت شركة "سالك" ش.م.ع، المشغل الحصري لنظام بوابات التعرفة المرورية في دبي، وشركة"باركونيك"، المزود الرائد لحلول مواقف السيارات الذكية في الدولة، أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، بالتعاون مع "دبي القابضة"، عبر عدد من المجمعات البارزة في دبي، وبما يغطي أكثر من 36 ألف موقف.

ويأتي إطلاق النظام تماشياً مع رؤية دبي للمدينة الذكية 2030 ورؤية التنقل المستقبلية، حيث يقدم حلاً متكاملاً لمواقف السيارات دون تذاكر أو حواجز، ودون الحاجة لأي تدخل بشري، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات البرمجيات المطورة من "باركونيك"، إضافة إلى منظومة الدفع السلس من"سالك" لتوفير تجربة خروج آلية بالكامل.

ويتميز النظام بدمجه الكامل مع البنية التحتية المتقدمة للدفع من "سالك"، بما يتيح عمليات دفع فورية وبدون تلامس، ويقضي على مسببات الغرامات أو المخالفات الناتجة عن فترات الوقوف الزائدة، في خطوة نحو بنية تحتية مترابطة للتنقل في دبي.

وقال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "باركونيك"، إن التعاون مع "سالك" و"دبي القابضة" يسهم في بناء مستقبل يعتمد على حلول مواقف ذكية وسلسة، ويستعد لاستقبال المركبات ذاتية القيادة والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنظومة تنقل مترابطة بالكامل.

ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف دبي نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مع تعزيز تجربة العملاء، من خلال واجهات متعددة اللغات ونظام فوترة تلقائي تم تطويره وتشغيله في دولة الإمارات.