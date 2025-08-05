اختتام فعاليات معسكر "حصاد التطوعي" في الشارقة

الشارقة في 5 أغسطس/ وام /اختتم مركز الشارقة للعمل التطوعي، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من معسكر "حصاد التطوعي"، تحت شعار "نتطوع من أجل الشارقة"، مستهدفاً الأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاماً.

وشهد المعسكر مشاركة، ضمّت 292 متطوعاً، من بينهم 245 طفلاً و47 متطوعاً من فئة الكبار الذين أشرفوا على تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة، التي أُقيمت في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، شملت: مدينة الشارقة، الحمرية، الذيد، البطائح، مليحة، المدام، خورفكان، كلباء، ودبا الحصن.

وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن المعسكر يُنظم ثلاث مرات سنوياً خلال العطل المدرسية، ويُعد من المبادرات الرائدة التي تُعنى ببناء جيل واعٍ ومبادر، مثمنةً الشراكة المجتمعية مع الجهات المستضيفة والداعمة التي كان لها دور فاعل في نجاح الفعاليات بجميع مناطق الإمارة.

وتضمنت الفعاليات سلسلة من الورش والأنشطة التي ركزت على مجالات بيئية، دينية، معرفية، وثقافية .