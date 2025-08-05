بلدية مدينة العين تطلق فعالية "القوع إكستريم"

العين في 5 أغسطس /وام/ أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لإطلاق فعالية "القوع إكستريم"، في 8 أغسطس، وتستمرعلى مدار 5 أيام في قاعة أفراح القوع، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة نشط ومليء بالحيوية.

وحرصت البلدية على تنويع البرامج الترفيهية والرياضية الموجهة لمختلف الفئات العمرية في الفعالية لتقديم تجربة تفاعلية فريدة تتضمن أنشطة حركية وتحديات بدنية، إلى جانب عروض فنية وورش تعليمية تستهدف تنمية مهارات المشاركين وتعزيز التواصل المجتمعي.

وأوضح سهيل العامري رئيس قسم المرافق والفعاليات المجتمعية بمركز البلدية الفرعي - الوقن ، أن تنظيم الفعالية يعكس التزام البلدية بتنفيذ برامج مبتكرة تواكب تطلعات سكان المدينة، وتسهم في ترسيخ مكانة العين كوجهة مجتمعية نابضة بالحياة، وتستهدف جميع أفراد المجتمع، ضمن بيئة تنبض بالنشاط ومحفزة على المشاركة، حيث يمثل "القوع إكستريم" مبادرة جديدة من سلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها البلدية على مدار العام 2025.

وأضاف: تضم الفعالية العديد من الأنشطة التي تعني جميع أفراد العائلة من الألعاب البدنية و التي تحتوي على التحديات مثل سيارات الكارتينغ، إلى جانب العروض الفنية والثقافية وورش العمل في المجالات المختلفة، وأسواق المنتجات والمأكولات، بهدف تحقيق التنوع والمتعة لجميع الزوار.