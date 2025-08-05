غرفة الشارقة والقنصلية الكندية تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

الشارقة في 5 أغسطس/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لكندا في دبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، ووضع خطة عمل مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم مجتمعي الأعمال في الإمارة وكندا.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لسعادة أنتوني فينش، نائب القنصل العام وكبير المفوضين التجاريين في القنصلية الكندية بدبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وناقش الجانبان آليات مؤسسية لتعزيز التعاون، شملت تبادل المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، واقتراح توقيع مذكرات تفاهم بين الغرفة ونظيراتها في كندا، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح قنوات للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وسلط اللقاء الضوء على استراتيجية الإمارة لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الاقتصاد المعرفي، مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب الإشادة بدور الشركات الكندية العاملة في الإمارة ومساهماتها في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد العويس حرص الغرفة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بدور مجلس الأعمال الإماراتي الكندي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وأعرب الوفد الكندي عن تقديره لجهود غرفة الشارقة في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الإمارة تُعد وجهة جاذبة للاستثمارات الكندية، لما تمتاز به من بيئة أعمال متقدمة وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي.

واستعرضت الغرفة أجندة الفعاليات المقبلة لمركز إكسبو الشارقة، في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الكنديين، واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لترجمة الرؤى إلى مبادرات عملية تدعم تطلعات مجتمعي الأعمال في البلدين.