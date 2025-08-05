انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة

دبي في 5 أغسطس/ وام/ انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعاليات عالم دبي للرياضة، وتتواصل حتى 2 سبتمبر المقبل.

وشهدت مراسم الافتتاح إقامة مباراة كرة قدم خماسية ودية، وانطلقت الفعاليات الدورة بسباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، وأقيم في بيئة مُكيّفة بالكامل بمشاركة أكثر من 500 عدّاء.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "عالم دبي للرياضة أصبح من أهم الفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية التي يتم تنظيمها في دبي التي تستقطب آلاف المشاركين سنويًا وتساهم بشكل مباشر في صحة وسعادة أفراد المجتمع وجودة الحياة في دبي، هذا الحدث الرائد أصبح ملتقى لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي".

ويمتد عالم دبي للرياضة على مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع، تضم أكثر من 40 ملعباً مع تسع رياضات أساسية تتضمن كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، وكرة البيكل، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية المجانية، وتضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة ومُعدات التمارين المتنوعة ومناطق تعزيز القوة.