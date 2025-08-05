"بطولة أبوظبي للجرابلينج" تحظى باهتمام عالمي واسع

العين في 5 أغسطس/وام/ اختتمت بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 منافسات نسختها الأولى التي استمرت 3 أيام في مركز "أدنيك العين"، بنجاح كبير وسط اهتمام عالمي واسع.

كانت البطولة - التي حظيت بإشادة واسعة لتنظيمها العالمي المتميز، والإقبال الدولي الواسع عليها، ومعاييرها التنافسية العالية - قد انطلقت بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لتشكل خطوة مهمة في تعزيز مكانة منطقة العين وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن البطولة تجسد التزامهم بدعم الفعاليات الرياضية التي تلبي تطلعات الجميع، وتشجعهم على المشاركة فيها واصفا الرياضة بأنها محور رئيسي ضمن استراتيجيتهم السياحية تمنحهم منصة مثالية لتسليط الضوء على تنوع وجهاتهم المتميزة، مع استقطاب المزيد من الزوار لاستكشافها.

وأضاف أن تنظيم البطولة في منطقة العين يؤكد الاهتمام المتزايد برياضات الفنون القتالية في مجتمعنا، ويُسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خريطتنا السياحية المتنامية في أبوظبي.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن النسخة الافتتاحية من البطولة استقطبت أكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون 120 نادياً وأكاديمية من 60 دولة تنافسوا في مختلف الفئات بمشاركة 25 حكماً و40 متطوعا.