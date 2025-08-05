"دبي للمرأة" تنظم معرض "سوقي الأول" لإعداد رائدات المستقبل

دبي في 5 أغسطس/ وام/ نظمت مؤسسة دبي للمرأة معرض "سوقي الأول" تحت شعار "نبدأ من الصفر وننجز من الصغر"، وذلك بالتزامن مع “عام المجتمع” تشجيعا للفتيات الصغيرات على خوض تجربة ريادية مبكرة، وتنمية روح الابتكار والاعتماد على الذات لديهن.

أقيم المعرض في نادي دبي للسيدات بمشاركة 21 فتاة من الفئة العمرية بين 5 و15 عاما، قدمن مشاريع متنوعة شملت التصميم، والإكسسوارات، والمشغولات اليدوية، والمأكولات والمشروبات وغيرها، في أجواء تعليمية وترفيهية ملهمة.

وأكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المعرض يأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أهمية دعم الطفولة كمرحلة تأسيسية في بناء شخصية المرأة القيادية.

وشددت على دور الأسرة والمجتمع في تحفيز الفتيات الشغوفات بريادة الأعمال من خلال توفير بيئة داعمة تتيح لهن تحويل أفكارهن إلى مشاريع حقيقية مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً.