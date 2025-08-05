3.7 مليار درهم أرباح "دبي الإسلامي" في النصف الأول

دبي في 5 أغسطس/ وام/ سجل بنك دبي الإسلامي صافي أرباح قدرها 3.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 4.3 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 16%، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 6.4 مليار درهم.

وواصل البنك تحقيق نمو مستدام في ميزانيته العمومية التي توسعت بنسبة 8% منذ بداية العام لتتجاوز 373 مليار درهم، أي أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 237 مليار درهم بزيادة نسبتها 12%، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 14% لتبلغ 284 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: “حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز من خلال حوكمة رشيدة والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، وتعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثًا من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد”.

وأضاف: “يُمثل هذا العام علامة فارقة في تلك المسيرة، فمنذ تأسيسه عام 1975، تطور دبي الإسلامي ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة، برأس مال سوقي يتجاوز 65 مليار درهم وموجودات تبلغ 370 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوز إجمالي موجودات البنك 100 مليار دولار أمريكي، وهذا ليس مؤشرا على حجم أعماله فحسب، بل أيضا على قدرته على التكيف وسرعة استجابته للمشهد العالمي دائم التغير”.

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: “رغم التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق، حقق البنك نموا ملحوظا بنسبة 16% في الأرباح قبل الضريبة، ومع إقرار ضريبة الشركات ودخولها حيز التنفيذ للمرة الأولى هذا العام، واصل البنك أداءه القوي والمتميز، محققا صافي أرباح بعد احتساب ضريبة الشركات بلغت 3.7 مليار درهم”.