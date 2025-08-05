المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن حزنها إزاء ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل شقرة اليمنية

نيويورك في 5 أغسطس/وام/ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن حزنها العميق إزاء الخسارة المأساوية للأرواح الناجمة عن غرق قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة بمحافظة أبين اليمنية أول أمس “ الأحد”.

وكشفت المنظمة في بيان لها عن أن الحصيلة النهائية للضحايا شملت مقتل 56 شخصا على الأقل، بينهم 14 امرأة، وفقدان 132 شخصا أغلبهم من الإثيوبيين مشيرة إلى العثور على 12 ناجيا حتى الآن جميعهم من الذكور.

وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة الفورية المنقذة للحياة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، إلى جانب دعم الجهود الموجهة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية .

وحثت المنظمة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح من خلال توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ المنسقة، وحماية الناجين، ودعم عودتهم الآمنة والكريمة وإعادة إدماجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.