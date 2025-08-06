رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جامايكا ورئيس بوليفيا بذكرى استقلال بلديهما

أبوظبي في 6 أغسطس/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقيتي تهنئة إلى فخامة باترك لينتون آلين حاكم عام جامايكا، وفخامة لويس آرسى كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة باترك لينتون آلين، وفخامة لويس آرسى كاتاكورا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا.