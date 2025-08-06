شراكة بين طيران الإمارات ونادي بايرن ميونخ الألماني

دبي في 6 أغسطس/ وام/ أعلنت طيران الإمارات عن شراكة تاريخية لمدة سبع سنوات مع نادي بايرن ميونخ، المتوّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" 34 مرة، وببطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات.

وبموجب الشراكة تصبح طيران الإمارات "الشريك البلاتيني" للفريق الأول للنادي الألماني بدءاً من موسم 2025-2026 وحتى نهاية موسم 2031-2032.

